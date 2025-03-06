服務業缺工報告「2行業」最缺工 勞動部提解方

勞動部政務次長李健鴻昨日指出，「住宿餐飲業」及「批發零售業」的確相對缺工，但也是流動率最高的業別，代表很多本國勞工願意投入工作，卻留不住人。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕各行業頻喊缺工，服務業更要求開放移工，勞動部在春節後著手進行服務業缺工調查，相關的報告已初步完成，勞動部政務次長李健鴻昨日指出，經分析「職缺數」、「進入率」與「退出率」，發現「住宿餐飲業」及「批發零售業」的確相對缺工，但也是流動率最高的業別，代表很多本國勞工願意投入工作，卻留不住人，因此，勞動部將研究如何協助這2行業「留住員工」。

全國商業總會去年12月與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博現場為服務業請命，表示許多業者缺工嚴重，希望爭取服務業申請外籍移工，為此，勞動部在行政院要求下，允諾春節後進行服務業缺工調查，提出缺工報告及配套措施。

請繼續往下閱讀...

針對服務業缺工調查，勞動部政務次長李健鴻指出，勞動部的分析主要包括各行業的「職缺數」，以及「進入率」與「退出率」。「職缺數」代表這個行業特定時點的缺工狀況，但數字是隨時變動的；「進入率」與「退出率」則代表國人實質從事這行業的情形。

李健鴻說，台灣的服務業原本流動率就偏高，因此勞動部特別去調查了幾個主要行業，了解他們的進入率跟退出率，結果發現「住宿餐飲業」及「批發零售業」，這2個原本就是國人就業人數最多的服務業，其「職缺數」偏高，但「進入率」與「退出率」也是在所有的行業中，名列第1、2名。

李健鴻解讀數據指出，這代表「住宿餐飲業」及「批發零售業」的確相對缺工，但也是最多國人從事的行業，同時「退出率」也是最高的，代表「留不住勞工」、流動率偏高。因此，他認為，這2大行業在「留住勞工」上，要投入更多的心力。

李健鴻建議，既然了解這樣的狀況，勞動部希望能夠協助業者，透過媒合或就業政策工具找到本國勞工，其次，也希望協助業者透過智慧化、數位化，提高生產效率，並且思考如何留住員工。

對於服務業頻喊缺工、要求開放移工，勞動部強調，勞動部的原則仍是「照顧本國勞工優先」，希望帶動企業，先為本國勞工加薪、照顧本國勞工，同時也會思考整體的勞動力政策，目前的管道包括留用資深移工，旅宿業則已開放僑外生以中階房務員等身分留台工作，至於跨國勞動力的開放，仍需在研議出適合的政策後，持續進行社會溝通。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法