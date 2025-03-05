關稅引來「雙頭怪獸」！美國恐出現物價齊漲、停滯性通膨

川普對加拿大、墨西哥課徵25%關稅、中國累計20%關稅。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國總統川普大幅升高關稅的決定，恐招致物價飆漲、經濟成長疲軟甚至停滯的「雙頭怪獸」停滯性通膨。Access/Macro首席經濟學家馬赫迪說（Tim Mahedy），「情況可能很快失控，這不是1970年代或80年代的程度，但有一絲停滯性通膨的跡象」。

美國已對墨西哥、加拿大課徵25%關稅，對中國累計課徵20%關稅。保誠集團首席經濟學家法里斯（Ray Farris）說，「這將嚴重干擾企業的投資計畫；它們將引發通貨膨脹，因此將衝擊實際家庭收入，如同就業與薪資成長趨緩，導致家庭收入成長放緩一樣」。

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目前還不清楚川普將維持相關關稅多久。商務部長盧特尼克4日受訪說，川普可能5日宣布與加拿大、墨西哥達成協議，至少縮小部分進口關稅稅率。他表示，墨西哥與加拿大方面整日與他通話，試圖展現他們在打擊芬太尼流入美國的進展。

一些經濟學家警告，如果川普持續實施該關稅，美國經濟陷入衰退的機率將顯著上升。近幾週的指標顯示，在高物價的威脅下，消費者信心暴跌。

美國去年超過40%的進口來自加拿大、墨西哥與中國，而食品將是美國人最容易感受衝擊的品項，因為墨西哥是最大的供應國，而加拿大在穀物、肉類與雞肉等的出口居於領先。零售百貨巨頭塔吉特（Target）執行長康奈爾（Brian Cornell）說，川普的關稅迫使該公司最快本週調漲蔬果價格。

消費性電子產品、玩具、家電價格可能也調漲，美國貿易數據顯示，包括手機、電視、筆電、電玩遊戲機、顯示器以及所有驅動元件等電子產品，是去年美國從中國進口的主要商品之一。中國也是美國最大家電供應國，玩具、鞋類也暴露於川普的關稅威脅。

數據顯示，美國銷售的鞋類中，56%是中國製造，進口的玩具與體育器材約75%來自中國。孩之寶（Hasbro）執行長庫克斯（Chris Cooks）說，如果對中國商品的新關稅繼續實施，該公司將不得不提高一些產品價格。

汽車與汽車零組件也將受關稅影響，因為許多汽車與零件都來自北美自由貿易區內的車廠。經濟學家格納爾說，「我認為關稅生效後一到兩週內，價格就會發生變化」。汽車生產成本可能上升3500至1.2萬美元之間，整個產業的產量與就業機會可能縮減。

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