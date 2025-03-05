面對川普貿易戰衝擊 中國總理李強31次提刺激消費

中國總理李強強調，消費對中國經濟成長的重要性。（翻攝直播）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國將今年經濟成長目標設定在5%左右，承諾推出更多財政刺激措施，以加劇支持消費，並對與美國貿易戰衝擊提供緩衝。根據國泰君安分析師的統計，中國總理李強昨在中國全國人大開幕式的演說中，共31次提到「消費」，從去年的21次大幅增加。

李強演說警告，「世界百年變局加速演進」，日益複雜嚴峻的外部環境，可能對中國的貿易、科學與技術領域造成更大衝擊。

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路透報導，在房市持續低迷與房地產開發商的崩解，使中國經濟越來越脆弱之際，中國與美國川普政府的貿易戰，正威脅中國的經濟明珠，亦即龐大的工業綜合體，中國官員面臨刺激消費，來對抗通縮、降低對出口以及投資成長模式依賴的壓力加劇。

國泰君安分析師說，李強報告中，31次提到「消費」，「科技」則提到28次，較2024年的26次略升。

龍洲經訊分析師Tilly Zhang說，「這是第一次將促進消費提升為2025主要任務的重中之重，取代了科技的通常地位，這不是之前的工業政策的轉向，而是追求更平衡的宏觀經濟框架」。

李強提出的國務院工作報告中，今年中國經濟成長目標設定在5%左右，赤字率提高1個百分點，達4%，為逾30年最高水準。另外，超長期特別國債達1.3兆人民幣，從去年的1兆人民幣上升，地方政府專項債4.4兆人民幣，從去年的3.9兆元上升，皆創歷史高點，合計今年中國新增政府債務規模達11.86兆人民幣。

北京也計畫籌資5000億人民幣，向主要國有銀行注資。分析師表示，該債務與支出旨在為關稅衝擊提供緩衝。澳盛銀行分析師說，「如果成長動能受貿易爭端影響，預料中國當局將在年中調整預算」。

中國國務院研究室負主任陳昌盛也表示，相關貨幣政策將更好發揮總量和結構雙重功能，適時降準降息，加大實體經濟的支持力度，並降低社會綜合融資資本。

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