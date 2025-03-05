川普擬收回「晶片法案」補貼 台積電等受益業者繃緊神經

美國總統川普4日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨中止規模520億美元的「晶片法案」。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國總統川普4日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨中止規模520億美元的「晶片法案」，該法案補貼台積電和英特爾等企業在美國生產半導體，並已帶動逾4000億美元的投資；川普的言論引發業界擔憂，美國可能會毀諾，甚至收回已撥付給上述企業的資金。

川普表示，「你們（通過）的晶片法案是很糟糕的政策」，並懇求聯邦眾議院議長強生廢除該法案，用剩餘的資金來償還國債或其他有意義的用途。

請繼續往下閱讀...

川普的發言在國會贏得了掌聲，兼任聯邦參議院議長的副總統范斯也起身鼓掌，表達對廢除該法案的支持，范斯出身的俄亥俄州，獲得受益於該法案的英特爾大力投資。

「晶片法案」是美國近幾十年來最重要的產業政策之一，美國政府透過該法撥出390億美元的補貼，加上貸款和25%的減稅，來振興美國半導體製造業，並撥出110億美元用於晶片研發，目的是減少對亞洲的電子元件的依賴。

包括台積電、三星電子、英特爾和美光科技等都是「晶片法案」的受益公司，分別獲補貼66億美元、47.45億美元、78.6億美元和61億美元，並已宣布或開始在美國興建半導體製造設施。

川普支持提振國內晶片製造的總體目標，卻一直嘲笑這項他認為浪費政府資金的計劃，並認為關稅可以達到同樣的效果，同時還能充實國庫。川普傾向於徵收關稅而非補貼措施，他已暗示最快可能在下個月對晶片徵收進口關稅，並說企業可透過在美國建廠來避開關稅。

川普4日將台積電決定在美國加碼投資1000億美元歸功於關稅威脅，台積電先前已承諾投資650億美元；川普強調「我們不會給他們錢，對他們來說，重要的是他們不想支付關稅」。

台積電在拜登政府卸任前已獲得15億美元補貼。川普並未具體說明他是否會試圖收回已經撥付的資金、違背政府已經承諾的剩餘激勵措施，或者根本不為台積電的最新投資提供額外支持。美國商務部長盧特尼克4日表示，台積電新宣布的投資項目，將不會獲得聯邦資金。

安本投資總監黃新耀表示：「台積電的一個長期競爭優勢是他們聚集在台灣，那裡的勞動力成本仍然合理，建築成本更便宜，政府提供支持，而且他們可以找到更多受過職訓的工人。如果他們要轉移更多製造至美國，情況就完全不同了。美國的補貼對於幫助紓解一些較高的成本和挑戰至關重要。」

受益於「晶片法案」的一些公司擔心，川普政府可能會試圖修改法案的部分條款。盧特尼克表示，如果不先審查現有合約，他不能承諾履行這些合約。

這項審查仍在進行中，而盧特尼克此舉的意圖仍不明確。《彭博》報導，到目前為止，他向「晶片計畫辦公室」人員提出的問題，集中在補貼決定背後的理由，以及政府是否有合法權力能收回資金。

不過，由於兩黨議員都宣稱「晶片法案」對美國國家和經濟安全至關重要，川普可能很難獲得國會支持來廢除該法案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法