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晨星：台積電加碼美國非出於商業驅動 下調資本配置評級

2025/03/05 22:07

美國投資研究評級機構晨星公司認為，台積電新晶圓廠的加碼建設，強烈地顯示台積電投資並非出於商業驅動。（彭博）美國投資研究評級機構晨星公司認為，台積電新晶圓廠的加碼建設，強烈地顯示台積電投資並非出於商業驅動。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對台積電將再投資美國1000億美元，美國投資研究評級機構晨星公司（ Morningstar, Inc.）認為，新晶圓廠的建設強烈地顯示台積電的投資並非出於商業驅動。因為台積電先前曾表示，美國的建築和製造成本更高，更願意將研發和製造基地設在台灣。

由於投資以地緣政治而非財務回報為基礎的壓力越來越大，晨星公司將台積電的資本配置評級，從模範下調至標準。但維持每股ADR 273美元的公允價值預期。

晨星公司指出，台積電必須說服客戶為新晶圓廠支付更多的價格，以維持整個公司的獲利能力。

預計美國政府的支持將會減少，因為美政府效率部誓言要削減數十億美元的聯邦開支。

台積電最新計劃包括興建三家製造廠、兩家先進的封裝設施和一個研發中心，在美國累計投資預算達到1650億美元。考慮到最初的650億美元涉及三座計劃於2030年完工的晶圓廠，台積電的投資路線圖應會延長至2040年左右。

晨星公司指出，台積電的資產負債表依然強勁，長期維持淨現金狀況。分配也比較合適，平均每股收益約40%。

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