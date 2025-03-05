晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股利配發優於去年 台新金：合併後能配1元以上

2025/03/05 21:35

台新金控今舉行法說會，談及股利政策，總經理林維俊表示「絕對會比去年要好」，即使是在新新併完成後才配發，也有配發超過1元股利的能力。（資料照）台新金控今舉行法說會，談及股利政策，總經理林維俊表示「絕對會比去年要好」，即使是在新新併完成後才配發，也有配發超過1元股利的能力。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金控今舉行法說會，談及股利政策，總經理林維俊表示「絕對會比去年要好」，即使是在新新併完成後才配發，也有配發超過1元股利的能力。

台新金去年全年稅後盈餘201億元，每股稅後盈餘1.39元，股東權益報酬率10.31%，每股淨值為14元。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券2024年底的資本適足率分別為138.8%、15.5%、347%及281%，整體資本結構穩健。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及985.6%，授信資產品質維持良好。

被問到股利政策，林維俊表示，會因應新新併後股本膨脹，未來會朝向增加現金股利、減少股票股利，甚至沒有股票股利，但還需要董事會通過。

林維俊坦言，希望能夠用合併後的基礎來思考股利發放，但取決於核准日期，如果是在董事會召開前獲准，就會雙方一起評估。他期待金管會早日點頭，因為合併案攸關千萬客戶、百萬股東、3萬名員工的權益，避免處於不確定的環境太久。

林維俊進一步指出，台新金去年每股賺1.39元，帳上未分配盈餘還有93億元，整體配發能力超過2元。他表示，在考慮整體市場狀況以及和同業比較，絕對會配發出有競爭力的普通股股利；即使是在新新併後，也有配發超過1元股利的能力。台新金去年配發0.6元現金股利及0.4元股票股利，林維俊保證，「絕對會比去年要好」。

林維俊表示，新新併正在邁向最後一哩路，也是台灣金融發展史重要的里程碑，他感謝主管機關指導與股東的支持，期待成功合併，未來透過更強大的團隊提供更多客戶優質的產品與服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財