股利配發優於去年 台新金：合併後能配1元以上

台新金控今舉行法說會，談及股利政策，總經理林維俊表示「絕對會比去年要好」，即使是在新新併完成後才配發，也有配發超過1元股利的能力。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金控今舉行法說會，談及股利政策，總經理林維俊表示「絕對會比去年要好」，即使是在新新併完成後才配發，也有配發超過1元股利的能力。

台新金去年全年稅後盈餘201億元，每股稅後盈餘1.39元，股東權益報酬率10.31%，每股淨值為14元。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新人壽及台新證券2024年底的資本適足率分別為138.8%、15.5%、347%及281%，整體資本結構穩健。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及985.6%，授信資產品質維持良好。

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被問到股利政策，林維俊表示，會因應新新併後股本膨脹，未來會朝向增加現金股利、減少股票股利，甚至沒有股票股利，但還需要董事會通過。

林維俊坦言，希望能夠用合併後的基礎來思考股利發放，但取決於核准日期，如果是在董事會召開前獲准，就會雙方一起評估。他期待金管會早日點頭，因為合併案攸關千萬客戶、百萬股東、3萬名員工的權益，避免處於不確定的環境太久。

林維俊進一步指出，台新金去年每股賺1.39元，帳上未分配盈餘還有93億元，整體配發能力超過2元。他表示，在考慮整體市場狀況以及和同業比較，絕對會配發出有競爭力的普通股股利；即使是在新新併後，也有配發超過1元股利的能力。台新金去年配發0.6元現金股利及0.4元股票股利，林維俊保證，「絕對會比去年要好」。

林維俊表示，新新併正在邁向最後一哩路，也是台灣金融發展史重要的里程碑，他感謝主管機關指導與股東的支持，期待成功合併，未來透過更強大的團隊提供更多客戶優質的產品與服務。

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