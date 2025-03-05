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台積電加碼對美投資效益 許美華直言：鞏固先進製程壟斷地位

2025/03/05 22:41

魏哲家在白宮與川普同台，宣布加碼對美投資1000億美元。（歐新社）魏哲家在白宮與川普同台，宣布加碼對美投資1000億美元。（歐新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家4日在白宮宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注，台灣內部卻掀「美積電」、「美國要搶走護國神山」等疑美論調。科技專家許美華直言，現在唱衰、看壞台積電的人，大概都不知道三星、英特爾（Intel）哭多大聲，川普不論在白宮記者會的談話，以及4日晚間國會演說特別提及台積電投資，都幫台積電鞏固了先進製程的壟斷地位。

許美華今天（5日）在臉書發文，「看到不少人在黑台積電『喪事當喜事辦』，這些留言不是資訊戰惡意唱衰，就是看不懂產業競爭謀略。我就問一個問題就好，如果今天站在川普旁邊開記者會、講那些話的人，不是魏哲家，而是三星或是Intel的CEO，請問，台積電、台灣半導體產業鏈，還有台灣所有關心『科技產業競爭力aka國家實力』的台灣人，會不會很挫？」

她接著說：「關於台積電這次擴大對美國AZ廠的投資，我一直覺得出發點並不是擔心關稅，而是基於更大的戰略佈局，也剛好回應瘋狂想要交出成績單的川普2.0思維，表態站隊美國隊的誠意。帶大家再看一次魏哲家在白宮記者會的致詞內容，『再次我想感謝，川普總統再次表示支持，我還要感謝我在美國的客戶，例如蘋果、NVIDIA、AMD、高通、博通。他們都支持台積電在美國進行一些製造，而沒有他們的支持，我們可能無法實現它，所以我再次感謝他們……』。」

「魏哲家的致詞不是場面話而已，他感謝川普禮數周到自不在話下，他特別提到五家美國客戶，可不是自己隨便說說。台積電在提出加碼1000億投資之前，可是跟美國主要客戶都認真對過一輪、算過帳的。得到主要客戶對未來新產能的支持跟承諾，魏哲家才敢對川普開出1000億（沒有押日期）的支票。」

許美華表示，「有了美國客戶的承諾，台積電才有底氣把美國廠產能繼續開下去，更重要的是，這也代表美國客戶願意對台積美國廠較高的成本買單，這也是台積要維持長期50%以上高毛利率的必要條件。好了，到底是誰的喜事？誰的喪事？全世界需要大量先進製程產能的客戶，就那幾家，手指頭伸出來一下就數完了。如今台積電美國廠把最重要的美國客戶再綁一次，三星、Intel的代工foundry是要再去哪裡找客戶？」

她還認為，「川普在記者會跟國會演說，都毫不掩飾的推崇台積電的壟斷、獨霸地位，其實川普在收到台積1000億加碼覺得受用的同時，也幫台積電再次鞏固了它在先進製程的壟斷地位。那些唱衰看壞台積電的人，大概都不知道三星、Intel現在是哭多大聲，是多麼想要台積電的那個位置。有人說台積電投資千億美元是『自廢武功』，我都不知道該從何吐槽起。」

最後許美華直言，「半導體產業競爭真的很慘烈，先進製程foundry，現在幾乎已經進入贏者全拿的戰局。魏哲家跟台積團隊，沒有你們想得那麼笨好嗎！」

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