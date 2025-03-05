佳世達股利大方送，每股擬配發2.91元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今（5）日董事會通過2024年財報，每股稅後盈餘1.11元，預計全額配發現金股利1.11元。董事會也通過現金減資案，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，每股退還現金約1.8元，加計2024年盈餘分配的1.11元，合計配發每股2.91元。

佳世達將於6日舉行法人說明會，說明去年營運結果與今年展望。

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佳世達預計辦理現金減資18%，股本將由目前約192.7億元降至158億元，每股退還現金約1.8元，此案提請5月29日股東常會同意。

由於布局醫療等高附加價值新事業，佳世達營業毛利率持續提升，2024年營業毛利率達16.5%，連續兩年突破16%，並創下20年新高紀錄；顯示器營收及獲利雖都較前年上升，但智能方案海外子公司提列存貨跌價損失、網通事業客戶端調整庫存，皆影響去年最終獲利表現。

佳世達2024年第四季合併營收541.01億元，創下近兩年的單季新高，營業毛利88.4億元，營業淨利11.63億元，稅後純益4.17億元，歸屬於母公司淨利1.91億元，EPS為0.1元。

佳世達2024年合併營收2,017億元，營業毛利331.81億元，營業淨利45.2億元，稅後純益28.14億元，歸屬於母公司淨利21.64億元，EPS為1.11元。

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