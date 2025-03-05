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玉山銀家樂福聯名卡合約期滿終止 百萬卡友將換發玉山Unicard

2025/03/05 21:00

玉山銀行與家樂福的聯名卡自2011年起發行超過14年，合約將於今年8月30日屆期。（取自玉山銀行官網）玉山銀行與家樂福的聯名卡自2011年起發行超過14年，合約將於今年8月30日屆期。（取自玉山銀行官網）

〔記者吳欣恬／台北報導〕玉山銀行與家樂福的聯名卡自2011年起發行超過14年，合約將於今年8月30日屆期。玉山銀行今宣布，百萬的家樂福聯名卡友將自3月下旬陸續換發玉山Unicard。

玉山銀行表示，家樂福是玉山長期以來重要且合作愉快的夥伴，未來將持續以通路經營模式延續合作關係，來滿足顧客量販消費需求。在合約屆期前，聯名卡卡友權益及在家樂福店內相關優惠不受影響，且未來也將提供優質、貼心的體驗服務。

玉山銀行說明，將提供持卡人換發升級玉山Unicard專屬優惠方案，9月30日前使用玉山Unicard於家樂福、LINE Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付等5大通路支付消費，獨享額外加碼3%玉山e point點數回饋。

玉山Unicard具有「個人化的隨選方案，打造最適化的信用卡」特色，顧客除了在家樂福消費，也可以選擇自己最愛的通路，含括LINE Pay、新光三越、Uber Eats、momo購物網、蝦皮、日本等上百種，推出以來獲得市場熱烈迴響，並享有玉山e point點數回饋，e point點數可於信用卡帳單上直接折抵各項消費，1點玉山e point等於1元刷卡金。

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