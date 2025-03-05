第2屆永續金融評鑑今頒獎 富邦金、國泰金獲獎最多

第2屆永續金融評鑑今頒獎。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕第2屆永續金融評鑑頒獎典禮今舉行，金管會主委彭金隆表示，希望能藉由獎項引導金融業在擬定永續經營策略及採取行動方案時，與國內現行推動的政策及監理方向同步，並帶動其他產業達到永續共好。

彭金隆致詞時表示，他從上任以來，一直非常關注永續的議題。他指出，社會對金融業抱持高度期待，因為我們掌握非常多社會的資源，透過投融資以及相關的影響力，從金融業自身做起，進而影響社會，是金融業責無旁貸的責任。

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彭金隆說，隨著第2屆、第3屆持續舉辦，他相信隨著參與的業者會越來越多，永續的議題會越來越獲重視。今天獲獎的公司都是標竿企業，也會有很多業者想要取代，希望大家持續精進，更加努力成為社會標竿，下一屆的頒獎典禮還能繼續坐在台下。

本屆永續金融評鑑受評名單，包括34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計79家國內金融業受評機構。

第2屆永續金融評鑑結果已於去年底完成，排名前25%業者，共計銀行業9家、證券投信業7家（證券業6家、投信業1家）及保險業4家（壽險業2家、產險業2家）。

富邦金控和國泰金控旗下的銀行、證券以及產壽險等4家子公司都進入所屬業別排名前25%的殊榮，並列獲獎最多的企業。

富邦金控表示，這項成績充分肯定富邦長期致力於企業永續經營，積極實踐低碳、數位、激勵、影響等4大 ESG 策略，持續發揮金融業的核心職能，為產業和社會的永續發展帶來正向力量。

國泰金控表示，透過「氣候、健康、培力」3大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「Better Together共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

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