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台灣外匯存底連2升 穩居全球第4大

2025/03/05 20:21

央行外匯局局長蔡烱民表示，2月外匯存底增加不多，主要央行進場拋匯阻貶抵銷大部分孳息收入。（央行提供）央行外匯局局長蔡烱民表示，2月外匯存底增加不多，主要央行進場拋匯阻貶抵銷大部分孳息收入。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布我國2月外匯存底餘額5775.84億美元，連2升，月增0.01億美元。央行表示，農曆春節後開盤匯市變動大，央行進場拋匯阻貶與當月孳息大致抵銷，因此，外匯存底僅微幅增加。在主要國家中仍穩居全球第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

央行外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底增減受匯率、外匯存底投資收益與央行調節三大因素影響。其中，美元指數在2月底小幅回落，歐元、英鎊、日圓升值，但加幣、澳幣等貶值，匯率因素影響不大。

2月本是外匯存底孳息大月，對外匯存底有正貢獻，但因台幣匯價在農曆春節長假後補跌，加上美國總統川普關稅政策導致股匯市波動劇烈，央行進場調節，調節金額與孳息大致抵銷，因此，2月外匯存底大致與1月相當。

另外，金管會統計外資2月本金淨匯入約36.82億美元，不過外資逢高賣股，扣除股利、盈餘匯出，央行統計，外資2月淨匯出約50億美元，與外資2月賣超台股約台幣1500億元相當。

近期美國公布的經濟數據疲軟，市場擔憂川普掀起關稅戰是否引發通膨再起，並使美國陷入輸入性通膨危機？進而影響聯準會降息步調衝擊全球金融市場。

蔡烱民說，最近金融市場確實存在上述疑慮，但不容易判斷，且目前通膨走勢仍是走緩，迄今聯準會降息方向不變。從美國公債殖利率走勢來看，這種隱憂也相對有限。

萬一美國通膨率一直維持在2.5%、2.6%，會不會改變Fed降息路徑？

蔡烱民指出，聯準會本來就沒有預期今年通膨率會很快降至2%，美國對汽車等進口商品以及各貿易夥伴加徵關稅轉嫁到消費者物價，一直以來都有各種討論，市場普遍認為一定有影響，只是影響程度多大，大到可以讓Fed改變降息方向？「我認為除非通膨回到3%以上，聯準會降息趨勢不會改變。」

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