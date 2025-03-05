川普要廢晶片法恐出這張「壓力牌」 專家警告韓企剉咧等

美國總統川普拋出重磅聲明，稱將廢除拜登政府推動的《CHIPS法案》，可能取消對三星電子、SK海力士等公司的補貼。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普拋出重磅聲明，稱將廢除拜登政府推動的《CHIPS法案》，並取消對三星電子、SK海力士等公司的補貼。南韓專家分析稱，完全廢除美國國會兩黨共同通過的《晶片法》不太可能，但川普總統在任期內一邊審查晶片法的內容和條件，一邊透過廢除、或減少補貼等方式向三星電子施壓的可能性很高，兩公司將面對川普的「壓力牌」，尤其是這兩企業尚未收到美國政府的實際補貼。

總統川普4日（當地時間）在美國國會發表聯合演講時批評晶片法糟糕透了，並表示，給出了數千億美元的補貼，但毫無意義，需要廢除該法案。上個月，川普政府也宣布將全面審查晶片法補貼支付條款。

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川普總統還表示，對企業而言，重要的不是給他們錢，而是確保他們不支付關稅，他的論點是，應該徵收關稅，而不是向三星電子、SK海力士和台灣台積電等海外公司提供補貼以換取其建廠。

韓媒報導，專家表示，由於補貼尚未完全實施，川普政府可能會透過審查前商務部與各公司之間協議中規定的指標來破壞補助。

韓國國際經濟政策研究院北美歐洲組研究員金赫重表示，如果各企業在規定期限內未完成規定的投資，則很有可能採取不支付補貼的方式，由於川普也需要藉口，因此可能會通過更仔細地審查與拜登政府簽訂的合約來挑剔企業，並只支付一部分補貼。

然而，普遍的觀點是，川普總統單方面廢除晶片法幾乎是不可能的。分析認為，為了廢除最初獲得兩黨同意制定的半導體法，必須獲得美國國會的同意，但這並不容易。

三星電子、SK海力士、台積電等全球主要半導體公司同意在美國建廠，獲得相當於其投資額5%至15%的補貼。三星電子正在美國德州泰勒市興建一座晶圓代工工廠，總投資額超過370億美元，並已簽訂合約將獲得47.45億美元的補貼。

SK海力士將在印第安納州建造人工智慧（AI）記憶體先進封裝生產基地，並將獲得高達4.58億美元的補貼。不過，即使簽署了半導體法律合約，也需要達到美國商務部與個別企業之間協議中設定的某些指標後才會進行實際補貼支付。

三星電子、SK海力士等都與拜登政府簽署補貼協議，但尚未收到美國政府的實際補貼。

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