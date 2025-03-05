振大環球應對川普關稅戰 揮軍印尼佈局「雙A產區」

興櫃成衣廠振大環球今年營運展望正向。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕興櫃成衣廠振大環球（4441）今年營運展望正向，面對美國關稅政策，管理層今天表示，公司去年第4季已與印尼合作廠商接洽，客戶也已完成驗廠，可立即接單應對，約有20條產線可供投產出貨。

振大環球應對全球的關稅變局，在非洲（Africa）以及亞洲（Asia）展開「雙A產區」布局，管理層指出，非洲馬達加斯加產區的優勢在於「相當有競爭力的生產成本」及「免關稅優勢」；亞洲越南、印尼新產區則是具備「就地採購」的供應鏈優勢，可快速生產高品質的成衣。

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振大環球印尼產區主要是攜手合作廠商提供產能，越南產區則以自有產線為主，馬達加斯加更進一步穩定擴建ESG新廠，未來的產能規劃初步以「三產區共同穩健平衡成長」作為目標，並持續與客戶保持緊密互動關係。

振大環球在變動的國際局勢中持續兼顧客戶訂單需求，預期在川普的最新關稅政策之下，後續會有更多客戶調整全球生產、供應鏈，管理層看好「雙A產區」的產地多元化策略，有機會增加競爭優勢，讓公司成為產業鏈的受益者之一。

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