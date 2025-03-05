中國經濟差理髮店大量倒閉 胡潤排行榜創辦人也成受害者

中國經濟持續低迷，大量企業和實體店面紛紛倒閉，讓不少辦卡或繳費消費的民眾撲空，面臨不小損失。近日「胡潤排行榜」創辦人胡潤（Rupert Hoogewerf ）也成為受害者之一。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，大量企業和實體店面紛紛倒閉，讓不少辦卡或繳費消費的民眾撲空，面臨不小損失。近日「胡潤排行榜」創辦人、英國籍企業家暨會計師胡潤（Rupert Hoogewerf ），就被拍到站在上海一家倒閉的理髮店門口，並稱他2個月前才把理髮卡充過值。

3月2日YouTube上傳出的一段影片（https://www.youtube.com/watch?v=zmdPuvM7mmw）顯示，胡潤當天晚上站在一家貼著「旺鋪出租」的理髮店門口，並對拍攝影片的女子說，自己十幾年了都在這家理髮店理髮，2個月前剛充了卡，結果理髮店突然間就關閉了，並走到店門口再度確認，發現店門上確實已經貼上了「出租」的標誌。他苦笑著說，「我的充錢，充卡去哪裡呀？」（我充的錢去哪裡要？）經查證，理髮店店門口張貼的「旺鋪出租」廣告上的手機號碼，屬於上海市號碼。

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公開資料顯示，胡潤1999年創立了「胡潤百富榜」，給中國最富有的人排名，在中國頗受歡迎。胡潤百富總部設在上海市。

根據中媒《海報新聞》報導，自2024年以來，中國頻頻出現各種連鎖租屋平台、教培機構、健身房、瑜珈館、美髮店以「大降價促銷」吸收一波消費者預先儲錢，短短數月後便惡意倒閉，負責人捲款跑路的事件，許多消費者在一而再、再而三受騙上當後，才發現這些商家倒閉的手法如出一轍，簡直像是依靠同一套劇本在操作。

中國網友看到連胡潤也遇到這種情況，調侃「捲款跑路這事真的是人人平等了」。

在中國擁有約150家分店的健身房龍頭品牌「一兆韋德」（Tera Wellness Club），已於2024年關閉大部分分店。另一家健身龍頭品牌「威爾仕」（Will’s）今年年初也傳出陷入經營危機，多地分店面臨停業、欠租的窘境，會員退款無門。

今年1月13日開始，中國兒童程式編寫訓練機構「童程童美」，多地分店關閉停業，家長無法退費、員工遭遇欠薪的消息頻傳，光重慶市就涉及2000多名學生涉案金額高達5000萬元人民幣，全國各地家長成立維權群，呼籲政府干預。

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