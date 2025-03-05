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鳥獸碰觸佔外力停電4成 台電出動4千人力強化線路防護

2025/03/05 19:41

台電今啟動全國強化線路防護行動，出動共超過4000人。（台電提供）台電今啟動全國強化線路防護行動，出動共超過4000人。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕今天適逢24節氣「驚蟄日」，因應鳥獸活動日趨活躍，台電今啟動全國強化線路防護行動，包括維護配電、輸電與發電系統，出動共超過4000人，投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、管線孔隙封塞，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施。

台電表示，一般事故停電因外力所引起約佔近5成，除車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路、樹竹碰觸等以外，其中鳥獸碰觸更佔外力停電約4成比例。

台電表示，每年驚蟄開始的3、4月春暖花開期間，更是台電化身移巢大隊的關鍵時刻， 例如今年3、4月期間鳥獸引起停電達232件，是今年1、2月加總（75件）的3倍以上，而今年光是1、2月台電已摘除超過1200個築在電力設施上的鳥巢，避免衍生停電。

台電說明，部分鳥獸會在樹木與電力線路上穿梭攀爬與築巢，當翅膀、尾巴等部位或常帶有鐵絲的鳥巢，不慎碰觸線路金屬設備或相鄰線路，即可能引起停電事故。

台電續指，針對鳥獸碰觸導致停電事件，近年以阻斷碰觸路徑及營造友善環境兩大方向，推動停電防制並兼顧動保，因應今年驚蟄合計出動超過4000人投入線路維護與預防檢測。

其中，配電系統共24個區營業處，針對二次變電所、配電線路設備、高壓用戶進行供電線路韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化與摘除電桿上鳥巢。

輸電系統方面，強化變電所設備加裝防蛇網與設備巡檢；發電系統則在全國21個水火力電廠，針對較易有鳥獸出沒的開關場，強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等。

另因應近期屢有都會區因外單位工程施工挖損電纜導致停電，台電表示，近日亦拜訪雙北市與高雄市政府道路管理中心，共商防範挖損機制。

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