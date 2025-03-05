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愛爾達穩健成長 備戰2026運動轉播大年

2025/03/05 19:29

愛爾達今年穩健成長，備戰2026年運動轉播大年。圖中央者為董事長陳怡君、左為內容長江瑋玲，右為財務長許牧群。（記者歐宇祥攝）愛爾達今年穩健成長，備戰2026年運動轉播大年。圖中央者為董事長陳怡君、左為內容長江瑋玲，右為財務長許牧群。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕體育轉播平台愛爾達-創（8487）董事長陳怡君今日表示，愛爾達的營收會因為奧運等大賽事而不定期跳高，展望今年，雖然大型賽事相對少，不過已取得MLB美國職棒大聯盟總代理，中、小火花不斷，整體營運料能維持穩健成長、毛利率也會提升，並持續備戰2026年運動轉播大年。

受巴黎奧運、世界棒球12強等大賽加持，愛爾達去（2024）年營運表現不俗，全年營收14.89億元、年增達53.82%，稅後淨利為1.79億元、年增31.62%，每股稅後盈餘6.85元。每股並擬配現金股利5.2元，配息率約為76%，殖利率則為7.1%。

此外，愛爾達目前掛牌上市創新板，陳怡君說，在1月取消投資限制後，成交量已明顯提升，因此短期內尚未規劃轉一般板，今年營運的首要目標是維持成長，包含更強化AI與技術分析應用、擴大與其他通路平台合作等，備戰2026年、目前明年各大賽事轉播權持續努力中。

愛爾達從運動轉播起家，也持續拓展影視內容，目前其收入來源包含MOD分潤、Hami Video、ELTA TV 其他平台分潤、轉授權暨代購、廣告與其他，近年7大項目都維持成長，不過MOD分潤與轉授權收入仍佔約4成。

陳怡君也表示，MOD有200多萬用戶、收視品質最為穩定，愛爾達當然也不排斥其他能創造收益的平台，OTT平台發展潛力大、也會同步拓展；至於轉授權策略、訂閱價格制定都以靈活、彈性為主軸。

我國今年預計成立運動部，陳怡君也看好，因運動產業是政府近年的重點扶持發展對象，相關產業鏈以及與運動轉播為核心業務的愛爾達都將受惠，看好未來商機；AI技術越發成熟、OTT成長趨勢明確、粉絲基礎穩固也都是愛爾達長期成長基石。

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