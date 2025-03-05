「彈性育嬰留停」試辦報告出爐 多因保母請假、小孩生病請3天

勞動部今日舉行「協助婦女就業，安心投入職場記者會」，說明勞動部近年推出的各項精進婦女職場支持方案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部去年5月推出「彈性育嬰假試辦計畫」，讓勞工可以「日」為單位申請育嬰假，但遭外界抨擊試辦成效不佳，試辦期間在去年底結束後，勞動部已完成多方訪談，此次試辦，共89家事業單位參與試辦、24家事業申請，僅182人提出申請，最多申請的天數為「3天」，多是因保母請假、小孩臨時生病，而需請假照顧。

勞動部今日舉行「協助婦女就業，安心投入職場記者會」，對外說明勞動部近年推出的各項精進婦女職場支持方案，如何加強女性工作者勞動權益保障，針對已結束試辦的彈性育嬰留停，也說明試辦檢討報告進度。

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勞動部政務次長李健鴻指出，育嬰留停的試辦計畫去年底結束後，已陸續邀請參加的事業單位及勞工進行座談、蒐集意見，了解他們對這個試辦計畫的需求及想法，此外，勞動部也拜訪一些民間團體，多方蒐集意見，希望未來能規劃更符合需要的制度。

至於是否要修法以推動育嬰留停或有薪家庭照顧假？李健鴻表示．修法是很慎重的事，而且要花更多時間，勞動部希望近期在充分的盤點討論後，能夠朝向向更彈性化的方向規劃新的做法，希望能夠提高使用率，達到照顧不離職的目標。

勞動部勞動條件及就業平等司去年5月1日起，試辦彈性育嬰留職停薪，讓育有3歲以下子女的勞工 ，可以「日」來申請育嬰假。統計試辦結果顯示，共89家事業單位參與試辦、24家事業申請，僅182人提出申請，多是因保母請假、陪伴幼兒、小孩臨時生病，而需請假照顧。

雖然試辦計畫要求申請天數「至少５日」，但根據各公司的規劃，申請日數1日、3日、7日均有，以申請3日的比例最高。

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