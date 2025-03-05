WSJ：川普又要懲罰北京 削弱中國航運業

川普政府正準備一項行政命令，旨在振興美國造船業，並削弱中國在全球航運業的主導地位。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報（WSJ）獨家報導指出，美國川普政府正準備一項行政命令，旨在振興美國造船業，並削弱中國在全球航運業的主導地位。並將根據美國貿易代表辦公室提出的提案，對停靠美國港口的懸掛中國國旗、或中國建造的船隻收取費用。

根據華爾街日報看到的一份草案摘要，該行政令包含18項措施，包括增加對中國製造的船舶和起重機進入美國的費用收入，以及在國家安全委員會設立新辦公室以加強國內海事部門運作。

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這些措施還包括提高核船廠工人的薪資，並指示馬斯克的政府效率部審查包括海軍在內的政府採購流程。

川普總統週二晚間在國會發表演說時表示，政府希望重振美國的商業和軍用造船業，並將在白宮設立一個新的造船辦公室。川普指出，美國在造船方面已經落後，他說：我們將很快、非常迅速地建造它們。

正在考慮的措施借鑒多年來一直在討論的兩黨提案。其中包括國會正在審議的旨在恢復美國造船業的法案，該法案將根據美國貿易代表辦公室提出的提案，對停靠美國港口的懸掛中國國旗或中國建造的船隻收取費用。

許多早期提案都面臨數月的審查或不確定的政治過程。如果以行政命令的形式實施，川普可以揮舞大筆加速這些舉措。

由於擔心美國造船業和支持海外戰爭所需的美國商業船隊已經落後中國數十年，國家安全擔憂促使兩黨成員日益優先考慮航運業。文件還表示，美國港口對中國起重機和船舶收取的費用收入將用於資助國內海運投資。

當美國貿易代表辦公室上個月提出對中國船舶徵收費用的建議時，總部位於歐洲和中國以外亞洲部分地區的遠洋運輸公司對此表示反對。

中國是世界上最大的貨櫃船生產國。據數據公司Linerlytica稱，以貨櫃容量衡量，目前投入營運的船舶中近29%是中國製造。中國船廠約佔新貨櫃船訂單量的70%。

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