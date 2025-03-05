福興宣佈現金減資 每股退還股東2元

門鎖大廠福興（9924）今天召開重大訊息說明會，福興財務長李國偉宣佈，為調整公司資本結構，以及提升股東權益報酬率，將辦理現金減資3億7690萬4340元，減資比率為20%，每股將退還股東現金2元。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕門鎖大廠福興（9924）今天召開重大訊息說明會，福興財務長李國偉宣佈，為調整公司資本結構，以及提升股東權益報酬率，將辦理現金減資3億7690萬4340元，銷除股份3769萬434股，減資比率為20%，每股將退還股東現金2元。

福興董事會今天也通過2024年全年營收為80.39億元，稅後淨利9.09億元，每股盈餘4.83元，每股將配發現金股利3.1元，以今天收盤價53.3元計算，現金殖利率達5.8%。

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李國偉表示，本次減資後實收資本額為15億761萬7360元，雖然福興正在興建泰國廠，但因現金充沛，仍可辦理現金減資，將股款退還股東，泰國廠預計今年底完工，明年第1季投產。

福興主要產品為門鎖、智慧門鎖、關門器以及天地鉸鏈，門鎖台灣市占率逾5成，但仍以外銷為主，占整體營收95%，其中7成外銷北美，在北美市占率約2成。

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