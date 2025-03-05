研華首季業績回暖成長 歐美機器人專案年底發酵

研華看準企業運算需求從雲端走向地端的長期需求趨勢，逐漸強化白牌邊緣伺服器事業。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）看準企業運算需求從雲端走向地端的長期需求趨勢，逐漸強化白牌邊緣伺服器事業，此外，由於全球主要營收地區今年的市場狀況皆優於去年，管理層預計第1季營收約為5.1億至5.3億美元（約新台幣167.23億元至173.79億元），年底將有歐美機器人專案發酵。

研華全力鎖定AI邊緣運算領域發展，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，旗下接單動能自去年第4季起已有回暖跡象，今年首季維持增溫趨勢。從預估數字來看，單季業績至少季增2.45%，年增幅度則在2成以上，其中，北美、歐洲業績成長可望年增20%，台灣高個位數成長，中國市場持平。

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陳清熙指出，目前市調機構預估邊緣運算市場產值將從2023年的1310億美元（約新台幣3.3兆元）增長至2033年的5110億美元（約新台幣16.7兆元），研華將在AI邊緣運算的垂直產業應用領域，加強軟硬整合實力與國際市場布局，目前內部擁有60個事業單位（SBU），未來將陸續增加至100 個，投入更多資源發展智慧設備、能源管理等層面。

陳清熙提到，研華快速於美國、中國市場分別斬獲10項機器人專案，客戶將旗下Edge AI模組（AOM）導入機器人的心臟，目前正處於設計導入階段，年底或許有機會向外界分析實際的貢獻數字，「我估計至少是數十個Billion（十億）的營業規模」，而公司在日本、南韓也已掌握相關新案。

研華目前持續與美系AI晶片公司合作，加速開發x86與ARM架構的邊緣AI運算平台，管理層目前尚未看到企業端受到DeepSeek激勵因而擴大部署邊緣伺服器，但仍看好「雲走向地」的發展趨勢，未來將擴大生態系合作以提高毛利率，同時針對中國內需市場擴大使用中系零組件、以增加產品價格競爭力。

董事長劉克振 啟動接班計劃

劉克振說，自己今年71歲且健康無恙，但身為研華創辦人，仍然需要給投資人交代，上週已在董事會提出傳承的計劃與時間表，後續也將透過2、3位董事加上外部顧問成立專門委員會，協助「a few years（長達數年）」的傳承事宜，儘管目前董事會尚未通過提案，「各位是可以放心，應該會有好的進展。」

對於台灣的AI技術實力與環境，劉克振說，「比起美國、中國是有差距的，包括人才、平台，大語言模型（LLM）我看還是讓別人做好了，因為人家已經做到那個地步」，台灣的專長是在硬體，以研華來看，「上層困難的東西我們就不要做了」，軟體則需要跨國合作，公司現在正在洽談將軟體研發外包給印度企業，預期對於整體營運會更有效率。

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