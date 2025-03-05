川普關稅七傷拳！美元跌至3個月低點 專家：失去避險地位

擔心美國關稅對經濟產生負面影響，美元跌至3個月低點，兌歐元的跌幅尤為明顯。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心美國關稅對經濟產生負面影響，美元跌至3個月低點，兌歐元的跌幅尤為明顯。德意志銀行表示，隨著全球市場適應新的地緣政治秩序，美元可能會失去傳統的避險地位。分析家指出，歐元強勁復甦表明歐洲之星正在崛起。

彭博美元現貨指數週三（5日）一度下跌0.6%，至去年12月9日以來的最低水平。

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由於美國對加拿大和墨西哥實施貿易關稅​​，本週美元呈下跌趨勢，引發人們對全球貿易戰將拖累經濟成長，並迫使主要央行進一步降息的擔憂。

法國農業信貸銀行全球外匯策略主管瓦倫丁·馬里諾夫（Valentin Marinov）表示：美國經濟可能進一步放緩，迫使聯準會在下半年恢復寬鬆週期。聯準會可能還必須終止量化緊縮計劃，以適應美國總統川普的財政支出計劃。這可能會削弱美元。

與此同時，華府減少在歐洲的防禦的舉措，促使該歐盟領導人迅速制定計劃以增強其軍事能力。德國計劃投入數千億歐元用於國防和基礎設施投資，這一重大轉變導致歐元飆升，而德國債券暴跌。

XTB研究主管凱瑟琳布魯克斯（Kathleen Brooks）表示：歐元強勁復甦表明歐洲之星正在崛起，而隨著川普衝擊結束，美元則繼續失去光彩。

儘管美元由於其流動性和政治穩定性通常被認為是全球最安全的貨幣，但德意志銀行對此提出質疑。德銀全球外匯策略主管喬治·薩拉維洛斯 （George Saravelos） 表示，隨著全球市場適應新的地緣政治秩序，美元可能會失去其傳統的避險地位。

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