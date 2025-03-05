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AI、航太助攻 jpp-KY 2月營收創新高

2025/03/05 18:19

jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY經寶精密（5284）2月營收達新台幣2.71億元、約2.78億泰銖，年增26%，再度刷新單月歷史紀錄。

jpp指出，隨著AI產業的高速發展，基礎算力與資料中心存儲空間的需求持續攀升，帶動伺服器相關機構件市場快速成長，再加上近期AI市場話題熱絡，特別是DeepSeek等新興技術的崛起，讓高階伺服器及機構件產品的需求進一步提升，受惠於產業趨勢，客戶訂單需求強勁，工廠正全力提升產能以滿足客戶需求。

jpp表示，由於美國新政府對中國、加拿大、墨西哥加徵第一波關稅，市場關注供應鏈重組的可能性，經寶在泰國設廠，具備區域生產優勢，成功避開第一波關稅影響。jpp說，為因應不斷增長的訂單需求，近期董事會決議，規劃於新購土地上增設第二座噴烤漆廠，以提升產能，確保能滿足客戶需求。同時，公司的新三層樓廠房建設計畫亦在順利推進，預計下半年完工，進一步擴充生產規模。

除了伺服器與機構件產品表現亮眼，市場法人指出，jpp航太事業持續拓展與國際大廠的合作，目前與Airbus子公司及Safran等企業密切合作，並積極送樣新產品。同時，公司也正籌備航太維修與改裝認證，未來有望透過技術升級與產能擴充，提升在航太市場的競爭力。

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