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元大航太防衛科技 5日盤中最高價16.32元

2025/03/05 17:46

元大航太防衛科技5日盤中最高價來到16.32元。（資料照）元大航太防衛科技5日盤中最高價來到16.32元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受川普新政影響，台股今年以來持續箱型震盪，去年底台股還在兩萬三千點之上，如今已跌破半年線，不過，元大航太防衛科技（00965）今年以來績效亮眼，累積今年以來最高漲幅達12.2%，在美國科技股受川普貿易2.0影響而震盪之際，00965不僅抗跌、更逆勢上漲，5日盤中最高價來到16.32元。

法人分析，川普搖擺不定的政治態度，持續推升地緣政治風險，各國開始積極提高國防預算，歐洲地區國防預算將提高至8000億歐元（約8410億美元），美國也要求日本提高國防支出至GDP的3%。

由於歐洲當地國防企業產能供應有限，主要有60%向美國採購，15%是向非歐盟國家採購，優先受惠為日、韓國防企業，也因此在全球國防支出增長態勢增強下，短期由歐、亞地區國防企業領漲，未來也將再擴及至美國國防股，在科技股呈現震盪趨勢下，國防股將持續受到資金青睞而呈現輪漲態勢

專家表示，國防股是國家買單，營收表現十分穩定，再加上與純粹科技股有不同的報酬風險表現，因此今年以來在全球股市走勢較為震盪下，相較有韌性，建議投資人可適時加入自身資產配置中來降低波動度。

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