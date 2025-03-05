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新普2024年EPS 28.88元 全年擬配20.5元

2025/03/05 17:31

新普去年每股稅後盈餘為28.88元。（取自業者官網）新普去年每股稅後盈餘為28.88元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）今日公告去（2024）年稅後淨利53.42億元、年減5.8%，每股稅後盈餘（EPS）28.88元；下半年每股並擬配現金股利11.4元，合計全年配息為20.5元，配息率71%，以今日收盤價385元計算，殖利率為5.3%。

展望後市，新普表示，今年估總體筆電出貨量將呈現個位數年增，尤其以AI PC為主要帶動力，營運有望優於去年，不過美國總統川普上任後，仍需較審慎面對大環境變數。筆電供應鏈廠商大多表示，AI PC零組件因所需規格較高、連帶單價也會較高，不過最終還是要看實際出貨與今年市場需求狀況。

新普去年全年營收為800.3億元、年減5.63%，毛利率14.16%、年增0.36個百分點，稅後淨利53.42億元、年減5.8%，每股稅後盈餘28.88元，今年力拼優於去年；第四季單季的毛利率則為15.74%，淨利18.66億元、季增11.7%，單季每股稅後盈餘為8.32元。

此外，新普今日也同步公告2月營收60.5億，月增5%、年增19.4%；前2月累計營收為118.14億元、年增2.04%。

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