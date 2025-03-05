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市值型ETF比一比 台積電占比高、波動大

2025/03/05 17:29

市值型ETF比一比！台積電占比越高、波動越大。（業者提供）市值型ETF比一比！台積電占比越高、波動越大。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著2025年開春以來，權值王台積電（2330）股價波動不小，台積電去年大漲80%，然而今年以來股價跌幅為5.12%，同步影響市值型ETF的表現。

聯邦投信表示，台積電對台灣投資人而言擁有雙重意義，一方面象徵全球領先的高階晶片製造能力，代表著電子業的龍頭地位；另一方面，作為台灣國民ETF—台灣50中的最大成分股，台積電占比高達近60%。

聯邦投信指出，儘管投資台積電對於台灣投資人來說具有極大的吸引力，但仍須謹慎面對單一公司風險。過去經驗顯示，無論是IBM、Motorola、Nokia，還是台灣的HTC等公司，曾經也處於行業的巔峰，但最終未能長期保持領先地位。經濟與產業是有起有落的，投資人應該保持風險分散的意識，這也是為何ETF一籃子投資方式能夠有效避免單一公司風險的原因。

聯邦投信認為，此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，就是防止單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非依賴單一公司。

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