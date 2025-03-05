育嬰留停津貼增至7個月 勞動部估申請意願將提高

勞動部將修《就業保險法》，實行政院規劃育嬰留停津貼增至7個月。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕婦女節將至，勞動部今日指出，行政院已規劃，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，可再增加一個月津貼，以落實「照顧不離職」政策，勞動部為此將修正《就業保險法》，估計若可正式推動，增加1個月的津貼將多支出6億元，並可提高育嬰雙親的請領意願，每增加1成的申請人數，每年經費再增6000萬元。

勞動部今日舉行「勞動部協助婦女就業、安心投入職場」記者會，盤點近年推出的多項加強女性勞動權益保障政策，包括推動「婦女再就業計畫」，2024年已協助3萬8408人次婦女重返職場；提供育嬰留職停薪津貼及補助、推動企業參與員工子女托育及落實職場性騷擾防治制度。

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為鼓勵父母共同陪伴子女成長，就業保險提供6成育嬰留職停薪津貼，並自2021年7月1日起，另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，申請者共可領投保薪資的8成。統計2024年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助達9萬3000餘人，6成津貼及2成薪資補助共給付143億8718萬餘元。

勞動部政務次長李健鴻指出，為落實總統賴清德國家希望工程「雙就業、雙照顧」政策，勞動部已規劃修正《就業保險法》，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，可再增加一個月津貼。

增加津貼將增加多少支出？勞動部以2023年，「雙親都領滿6個月津貼」約1萬543人子女數來預估，受惠人數（雙親）將有2萬1000餘人，都可各再請領1個月的津貼，以2023年的6成津貼、平均每人約2萬1000多元來估算，就保1年將會增加4.5億元支出，2成的津貼將增加1.5億。

不過，除了上述將增加６億元支出外，因為增加了１個月的津貼，將使得原本未領滿６個月津貼的雙親，提高請領至６個月的意願，估計申請人數每增加1成，每年經費將增加6000萬元。

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