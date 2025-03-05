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華爾街唱好台積電在美投資 與英特爾合作沒價值

2025/03/05 17:08

儘管有媒體報導稱台積電與英特爾可能成立合資企業，但高盛認爲這種合作幾乎沒有戰略價值。（彭博）儘管有媒體報導稱台積電與英特爾可能成立合資企業，但高盛認爲這種合作幾乎沒有戰略價值。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電計劃在美國再投資1000億美元，用於興建三家晶圓廠、兩家先進封裝廠以及一個研發中心，總投資達到1650億美元，華爾街投資銀行對此積極看多。高盛與摩根士丹利都給買入評級。

高盛給台積電買入評級，設定目標價1400元，ADR目標價爲259美元。摩根士丹利重申對台積電的增持評級，目標價爲1388元。

高盛認爲，台積電進一步增加在美國的投資並不令人意外。此次決策旨在平衡降低生產集中風險（目前95%的產能位於臺灣），與滿足美國客戶需求的雙重目標，同時也響應美國政府提升本土晶片製造能力的政策。

儘管有媒體報導稱台積電與英特爾可能成立合資企業，但高盛認爲這種合作幾乎沒有戰略價值。台積電的新公告沒有提到與另一家公司成立合資企業。

台積電強調在美國擴大先進半導體制造和研發計劃，表致力於保持獨立性，並避免參與可能損害其與其他客戶中立地位的合資企業。

高盛強調，儘管在美國增加投資，台積電的長期毛利率指引仍保持在53%及以上。

摩根大通預計，台積電的資本支出在2025-2026年可能略有上升，主要集中在基礎設施建設上，晶圓製造設備支出不會顯著增加。長期來看，到2028-2030年，台積電的年度資本支出預計將達到700億至750億美元，累計支出可能在3500億美元左右。在這種背景下，摩根大通認爲，在美國增加1000億美元投資並不是一個不切實際的目標。

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