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台積電千億美元投資美國 法新社：牽動台灣「矽盾」與地緣政治

2025/03/05 17:39

台積電計劃加碼1000億美元在美投資設廠，以提升其在美國本土的晶片產量，並支持川普總統增加國內製造的目標。（彭博）台積電計劃加碼1000億美元在美投資設廠，以提升其在美國本土的晶片產量，並支持川普總統增加國內製造的目標。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普揚言對海外製造的晶片徵收高額關稅後，台灣晶片巨頭台積電宣布將在美國追加投資1000億美元（約新台幣3兆2810億元）。這使台積電在美國的總投資達到1650億美元（約新台幣5兆4140億元），創下美國史上最大的單一外國直接投資紀錄。法新社分析，這項計畫不僅是對川普政策的回應，更牽動台灣的經濟命脈與地緣戰略地位。

台積電是全球最大的半導體製造商，其晶片支撐著智慧型手機、電動車甚至飛彈等產品，全球超過一半的晶片仰賴台灣製造。法新社指出，這讓台灣長期享有「矽盾」，一種透過晶片產業的全球重要性，構築抵禦中國威脅的戰略屏障，這也成為美國願意協防台灣的重要動機。

然而，隨著中國對台灣的軍事壓力升溫，晶片供應鏈的脆弱性日益顯露，促使各界敦促台積電將部分產能轉移海外，以降低風險。

川普曾指責台灣「竊取美國晶片產業」，並威脅對海外晶片徵收25%至100%的關稅，這可能重創全球半導體產業。法新社認為，台積電的投資計畫不僅是對此的反制，更顯示美國意圖將台積電納入其科技版圖，以鞏固在全球晶片供應鏈中的主導地位。

台積電已在美國亞利桑那州投資650億美元興建三座晶圓廠，其中一座已於2024年底投產。此次追加的1000億美元將用於新建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一個研發中心。

然而，這項投資在台灣引發熱議。國民黨立委柯志恩警告，台積電在美國擴大產能可能削弱台灣的地緣政治重要性，進而降低美國對台灣的支持意願。法新社也指出，這可能動搖台灣的「矽盾」優勢，對經濟與安全構成挑戰。

總統賴清德辦公室則回應，政府將依法審查台積電的計畫，確保尖端製程技術留在台灣，維護其全球晶片重鎮地位。國安專家胡瑞舟（Richard Hu）分析，川普的目標是防止台積電落入中國手中，並透過掌控其產能，將台積電融入美國晶片產業。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲蘇紫雲向法新社表示，這項投資有助於深化台美互信，緩解川普對美國經濟安全的疑慮，並間接提升台灣的安全。他強調，台灣的重要性不僅在於台積電，更在於其關鍵的地緣位置。

反觀淡江大學教授陳奕帆則提醒，美國高昂的製造成本將推升晶片價格，且這項投資未必能換來川普對台灣的防衛承諾。 大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）非常駐研究員宋文迪也認為，美國是否協防台灣，最終取決於川普的態度以及中國的競爭力。

法新社總結，台積電的美國布局凸顯其在全球科技與地緣政治中的核心角色。對台灣而言，這既是強化國際合作的機遇，也是平衡美中台關係的挑戰。台灣必須謹慎思考，如何在這場晶片大戰中守住自身的戰略優勢。

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