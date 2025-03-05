力積電攜手塔塔、奇景 共創「印度製造」顯示器生態鏈

左二起為力積電總經理朱憲國、印度古吉拉特州長Bhupendra Patel、奇景光電執行長吳炳昌、塔塔電子執行長Dr. Randhir Thakur。（力積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電今（5）日宣布與印度塔塔電子、台灣驅動IC大廠奇景光電簽署合作備忘錄（MoU）。此合作將革新印度顯示器半導體生態鏈，並為三方攜手開拓印度及全球市場，厚植競爭優勢。

力積電、塔塔與奇景將發揮各自優勢，為客戶提供從晶片設計、晶片製造與封裝到電子製造服務（EMS）的全方位解決方案，以打造印度本土完整的半導體生態鏈，共創商機。

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力積電總經理朱憲國表示，奇景光電擁有豐富的顯示器IC以及超低功耗AI智慧感測解決方案等相關產品線，能夠滿足不斷增長的「印度製造」需求。與塔塔電子及奇景光電合作，將為力積電在印度國內及全球半導體市場擴展半導體製造商機。

塔塔電子執行長兼總經理 Dr. Randhir Thakur表示，與奇景光電、力積電簽署的合作備忘錄，將提供更多影像顯示技術以及超低功耗AI智慧感測的完整解決方案。

他說，透過結合塔塔電子現有電子製造服務（EMS），奇景光電的IC設計以及力積電半導體製程技術，將在印度打造一個完整的生態系統，以滿足印度乃至於全球顯示器與智慧感測半導體市場的廣大需求，並為強化印度本土半導體供應鏈做出巨大貢獻。

奇景光電執行長吳炳昌表示，印度正逐步成為電子產品研發與製造的重要樞紐，這為產業增長與技術進步帶來了巨大的商機。透過此次合作，奇景光電在顯示器及超低功耗AI智慧感測半導體產品將導入印度市場，支持「印度製造」（Made in India）的願景，同時提升全球半導體供應鏈更佳的韌性。

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