淪關稅狙擊目標？川普：南韓對美課徵4倍關稅 高於中國

川普批評南韓對美國產品課徵不公平高關稅。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普點名南韓對美國產品課徵的不公平關稅高於中國，並痛批對三星電子等外國晶片製造公司提供補貼。

彭博報導，川普在國會聯席會上演說指出，「中國對我國產品徵收的平均關稅是我們課徵他們產品的兩倍，但南韓的平均關稅是4倍高。想想看，4倍之高，而我們在軍事與其他許多方面對南韓提供這麼多援助，結果發生此情形」。

請繼續往下閱讀...

川普的言論可能引發南韓決策者與企業疑慮，因為顯示，川普最終將把注意力轉向與首爾的貿易與安全關係上。川普也提到墨西哥與其他與美國有貿易順差的國家，對美國產品課徵關稅。但他的言論突顯他對南韓不公平高關稅的感受，從汽車到半導體，南韓是美國主要供應國。

南韓上月表示，根據2012年生效的自由貿易協定，其對美國製成品的關稅實際上是〇。彭博估計，單單是美國關稅威脅，就可能使今年南韓的國內生產總值（GDP）下降0.8%，而該充即將集中在今年下半年。

川普在演說中也抨擊拜登至府推出的「晶片與科學法」，稱這是「糟糕的事情」。他沒有提到三星電子。這家記憶體大廠是該法補貼措施的主要受惠者，其在德州的1座晶圓廠正在興建中。

川普說，「他們會來（投資美國），因為如果他們在美國建廠，就不必支付關稅」，他告訴眾議院議長強生，「應該廢除晶片法，並將剩下的資金用來減低債務，或其他用途」。

彭博經濟學家指出，「美國新的關稅威脅，以及伴隨而來的不確定性，恐使南韓出口商透過推遲決定，抑制出口與生產，並降低對美國進口產品的需求」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法