晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

元太李政昊：今年為大尺寸彩色電子紙元年 營運將逐季成長

2025/03/05 16:35

今年為元太大尺寸彩色電子紙元年。 （記者陳梅英攝）今年為元太大尺寸彩色電子紙元年。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日召開法人說明會，元太董事長李政昊表示，去年因為有三大彩色技術平台同時上路，因良率爬坡問題，導致獲利不如公司預期，但稅後盈餘88.67億元仍創下歷史次高紀錄，展望今年，李政昊喊出「今年是元太的大尺寸彩色電子紙元年」，預期今年也與去年一樣，可逐季成長。

元太今日公布去年第四季與全年財報，元太去年第4季合併營收96.75億元，單季歸屬於母公司稅後盈餘為35.21億元，單季每股稅後盈餘（EPS） 3.08元。

2024年全年合併營收321.63億元，刷新自2016年專注電子紙業務以來的新高。全年合併歸屬於母公司稅後淨利88.67億元，美股稅後盈餘7.75元，全年營收、營業利益及淨利皆創下歷史次高。

元太董事會亦通過股利政策，擬配發每股現金股利5元，配息率為65%。 

元太指出，2024年營運持續成長，即使電子貨架標籤（ESL）業務的成長受到技術轉換及客戶庫存調整的影響，但在電子紙筆記本（eNote）業務卻超越預期，展現亮眼的成長動能，隨客戶彩色產品導入及新舊產品轉換結束，元太科技對未來營運保持審慎樂觀。

元太將2025 年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，標誌著公司正式邁向大尺寸電子紙市場的里程碑。自1992年成立以來，元太專注於小尺寸顯示器的研發與製造，如今正式投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰，包括新型大尺寸顯示器的品質規範、大面積生產標準，以及市場拓展策略等。

在中尺寸電子紙方面，元太將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。同時，透過持續優化成本結構，提升電子紙產品的市場競爭力。

在電子貨架標籤（ESL）領域，元太將推出更優質產品，並持續優化成本，協助零售業縮減投資電子貨架標籤的總擁有成本（Total Cost of Ownership, TCO），加速電子貨架標籤在全球市場的普及。

 目前，全球顯示器產業龍頭多聚焦於大尺寸產品發展，元太亦將朝此方向邁進。隨著大尺寸電子紙市場的拓展，將有助於提升公司營收與獲利，推動元太邁向世界級顯示技術企業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財