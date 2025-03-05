元太李政昊：今年為大尺寸彩色電子紙元年 營運將逐季成長

今年為元太大尺寸彩色電子紙元年。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）今日召開法人說明會，元太董事長李政昊表示，去年因為有三大彩色技術平台同時上路，因良率爬坡問題，導致獲利不如公司預期，但稅後盈餘88.67億元仍創下歷史次高紀錄，展望今年，李政昊喊出「今年是元太的大尺寸彩色電子紙元年」，預期今年也與去年一樣，可逐季成長。

元太今日公布去年第四季與全年財報，元太去年第4季合併營收96.75億元，單季歸屬於母公司稅後盈餘為35.21億元，單季每股稅後盈餘（EPS） 3.08元。

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2024年全年合併營收321.63億元，刷新自2016年專注電子紙業務以來的新高。全年合併歸屬於母公司稅後淨利88.67億元，美股稅後盈餘7.75元，全年營收、營業利益及淨利皆創下歷史次高。

元太董事會亦通過股利政策，擬配發每股現金股利5元，配息率為65%。

元太指出，2024年營運持續成長，即使電子貨架標籤（ESL）業務的成長受到技術轉換及客戶庫存調整的影響，但在電子紙筆記本（eNote）業務卻超越預期，展現亮眼的成長動能，隨客戶彩色產品導入及新舊產品轉換結束，元太科技對未來營運保持審慎樂觀。

元太將2025 年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，標誌著公司正式邁向大尺寸電子紙市場的里程碑。自1992年成立以來，元太專注於小尺寸顯示器的研發與製造，如今正式投入大尺寸電子紙領域，將帶來全新挑戰，包括新型大尺寸顯示器的品質規範、大面積生產標準，以及市場拓展策略等。

在中尺寸電子紙方面，元太將繼續提升電子書閱讀器和電子筆記本技術，強化彩色表現與顯示速度，以滿足市場需求。同時，透過持續優化成本結構，提升電子紙產品的市場競爭力。

在電子貨架標籤（ESL）領域，元太將推出更優質產品，並持續優化成本，協助零售業縮減投資電子貨架標籤的總擁有成本（Total Cost of Ownership, TCO），加速電子貨架標籤在全球市場的普及。

目前，全球顯示器產業龍頭多聚焦於大尺寸產品發展，元太亦將朝此方向邁進。隨著大尺寸電子紙市場的拓展，將有助於提升公司營收與獲利，推動元太邁向世界級顯示技術企業。

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