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永虹先進攜手歐洲航太複材大廠Syensqo、漢翔簽訂MOU

2025/03/05 16:19

永虹先進與Syensqo集團、漢翔航空於巴黎航空展簽訂戰略合作MOU。（業者提供）永虹先進與Syensqo集團、漢翔航空於巴黎航空展簽訂戰略合作MOU。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕永虹先進材料（6618）今日宣布，南投新廠正式通過航太AS9100D「航太品質系統」認證，成為全台首座具備航太熱塑性碳纖維複合材料生產能力的廠房，熱塑碳纖維複材訂單預計第二季開始出貨；同時，歐洲航太複材大廠Syensqo與漢翔、永虹先進共同簽署合作備忘錄，共同開發商用航太與工業市場的熱塑性複合材料解決方案。

永虹先進表示，南投新廠導入全新航太智能生產設備，隨著此次認證通過，已成功接獲來自國際市場的訂單，預計今年第二季開始試量產出貨，目前訂單主要集中於高端複合材料熱塑「大尺寸」板材產品，應用領域涵蓋航空航天與高階工業等高附加值產業，未來在產能達滿載下，年產值可達15億元。

為滿足中高端市場需求，永虹目前將搭配模具生產 1.2m × 2.4m 規格的熱塑性碳纖維板材，成為亞太地區首家具備該規格量產能力的企業，產品可廣泛應用於飛機內裝複合材料零組件次、要結構件及各類航空器部件，此外，永虹積極與AI伺服器機櫃、新能源車、高速鐵路、人形機器人及無人機等領域的客戶洽談合作，預計將逐步導入「專線」量產，進一步拓展市場版圖。

永虹先進也指出，歐洲航太複材大廠Syensqo由全球知名的索爾維集團（Solvay Group）於2023年分拆而成，致力於推動特種化學品與材料領域的創新與發展。Syensqo於今年3月4日至6日參加法國巴黎JEC全球複合材料展期間，與永虹攜手開始對外推廣，Syensqo於展會上與漢翔及永虹簽署三方合作備忘錄，共同開發商用航太與工業市場的熱塑性複合材料解決方案，進行推廣、開發與銷售的全方面合作。

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