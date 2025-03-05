鴻海2月營收創同期高 前2月業績寫歷年新猷

鴻海（2317）2月營收5514億元，月增2.36%、年增56.43%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）2月營收5514億元，月增2.36%、年增56.43%，今年前2個月營收累積為1.09兆元、年增24.63%，兩項數字皆各自創下歷史同期新高表現，管理層將於3月14日召開法說會，目前僅簡短表示，第1季訂單能見度大約與市場預期相當，也就是季節性表現將優於過去5年平均水準，若相較於去年同期，則將強勁成長。

與今年1月相比，鴻海旗下消費智能、電腦終端產品受惠於 農曆春節假期、基期較低，加上客戶新品上市、拉貨動能較大，因此月對月強勁成長；而雲端網路、元件及其他產品則皆因上個月客戶拉貨動能較大、基期較高，因此月對月呈現衰退，進一步對比去年2月，4大產品類別年對年都呈現強勁成長。

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以今年前2個月來看，鴻海雲端網路產品受惠於AI客戶拉貨，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於車用業務、主要業務的相關零組件出貨都有增加，年對年強勁成長；電腦終端產品受惠於下游拉貨動能較強，年對年表現強勁成長；消費智能產品受惠於客戶新品上市，年對年顯著成長。

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