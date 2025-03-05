材料-KY去年EPS 84.36元 續創新高

材料-KY去年EPS達84.36元，續創歷史新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕材料-KY（4763）今（5）日公佈去年全年財報，2024年全年營收157.13億、營業淨利89.76億、稅後淨利83.38億及每股稅後盈餘（EPS）84.36元，皆創上市以來新高。

材料表示，產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，3月初已竣工與中峰化學規模相當的醋片新廠；至於東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前進行中。

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展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠，另材料-KY也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持成長，目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成下，樂觀看待成長動能延續。

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