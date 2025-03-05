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台積電擴大美國投資千億美元 勞動部：不影響國人就業機會

2025/03/05 15:53

勞動部政務次長李健鴻（中）今日表示，台積電已表達擴大赴美投資不影響台灣的投資計畫，勞動部評估認為，將不影響本國人就業。（記者李靚慧攝）勞動部政務次長李健鴻（中）今日表示，台積電已表達擴大赴美投資不影響台灣的投資計畫，勞動部評估認為，將不影響本國人就業。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台積電昨日宣布擴大投資美國1千億美元，是否可能衝擊台灣的就業機會？勞動部政務次長李健鴻表示，台積電已表達不會影響台灣的投資計畫，代表在台灣未來幾年的徵才計畫會繼續，對本國勞動市場，不會有人才流失問題，也會繼續創造就業機會，後續是否會如此正面發展，勞動部將密切觀察。

積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠，由於台積電先前已規劃在台南、嘉義等地設廠，未來擴大對美投資，是否衝擊國人的就業機會？

勞動部今日舉行「協助婦女就業，安心投入職場記者會」，會中媒體以此詢問學者出身的政務次長李健鴻，並關注勞動部對此有何因應對策？

李健鴻指出，他根據台積電發布的重大訊息說明，得知台積電的擴大赴美投資，不影響原先在台灣各個縣市的投資計劃，他解讀，這代表台積電在未來幾年、在台逐年要展開的徵才計畫將會繼續，對本國的勞動市場，就不會有人才流失的問題，也代表會繼續創造就業機會，都屬於正面的發展。

李健鴻強調，勞動部在部長洪申翰上任以來，已積極與國發會、經濟部保持密切聯繫，借重其掌握的產業訊息，即時了解就業市場的變化，以做出因應對策，因此，未來台積電的在台徵才狀況，勞動部也會密切觀察。

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