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鄭貞茂偷吃人妻判賠 台新金證實已提辭呈

2025/03/05 15:34

台新投信董事長、前金管會副主委鄭貞茂因侵害配偶權遭法院判賠25萬元。台新金控今舉行法說會，總經理林維俊證實，鄭貞茂已提出辭呈。（資料照）台新投信董事長、前金管會副主委鄭貞茂因侵害配偶權遭法院判賠25萬元。台新金控今舉行法說會，總經理林維俊證實，鄭貞茂已提出辭呈。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新投信董事長、前金管會副主委鄭貞茂因侵害配偶權遭法院判賠25萬元。台新金控今舉行法說會，總經理林維俊證實，鄭貞茂已提出辭呈，但還要跑一些公司裡的流程，後續會再召開董事會選出新董事長。

62歲鄭貞茂於2016年11月至2018年7月擔任金管會政務副主委，曾任國發會副主委、全國農民金庫總經理、陽明海運董事長，去年9月轉任台新投信董事長。

上個月底爆出鄭貞茂外遇張姓人妻，被張女的陳姓丈夫提告侵害配偶權，並求償650萬元。張女已婚13年、育有一對子女，任職農民金庫，鄭貞茂曾是她的直屬長官。

鄭離職後，去年才被陳男發現鄭與妻有染，台北地院根據LINE對話紀錄，認定鄭貞茂侵害陳男配偶權，判鄭賠償25萬元。

台新金今下午舉行法人說明會，被問到台新投信董座是否有異動時，林維俊證實，鄭貞茂已經提出辭呈，接下來金控指派接替人選，子公司也需要改選新的董事長，因此還需要幾週的時間。

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