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百億元水資源工程挹注 山林水：今年預估認列兩成

2025/03/05 15:30

山林水董事長郭又綺（右）與總經理吳人傑（左）看好今年營運展望。（記者張慧雯攝）山林水董事長郭又綺（右）與總經理吳人傑（左）看好今年營運展望。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股山林水（8473）董事長郭又綺表示，目前手握多項總額高達百億元的重大工程，包括高雄楠梓再生水廠、新竹科學園區污水處理廠及其他大型水資源處理項目，預計未來2至5年內陸續完工，今年可認列兩成，總經理吳人傑也表示，山林水疫情前即積極拓展海外市場，包括馬來西亞、菲律賓、印尼都在考慮範圍內。

山林水長期深耕綠能環保及循環經濟領域，核心業務橫跨再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理、都市及工業污水下水道系統及操作維護等，透過BOT與BTO特許經營模式穩定成長，今年年初更成功取得「澄清湖淨水場」及「中科園區污水下水道系統」兩大操作維護專案，預計今年水處理操作維護業務營收成長目標有望突破三成，全年毛利率則有望回升至疫情前的健康水平，展現穩健成長動能。

郭又綺指出，目前山林水手握總額高達百億元的重大工程，包括高雄楠梓再生水廠、新竹科學園區污水處理廠及其他大型水資源處理項目，預計將於未來2-5年內陸續完工，未來也會積極參與水資源標案，估計今年光是重大工程可認列的金額就有兩成，有助於挹注營收獲利。

她認為，全球水資源永續利用的需求持續攀升，山林水把握此市場契機，特別聚焦於再生水、海水淡化以及民生與工業用水等多元需求平衡，在技術與市場雙引擎驅動下，山林水將持續強化技術優勢，推動高階水處理技術應用，實現每日供水量由萬噸級到20萬噸級的飛躍式提升。

至於海外市場方面，吳人傑表示，山林水疫情前就積極探查海外市場，以公共工程政府標案為主，目前以馬來西亞為首選，菲律賓、印尼等國家也都有接觸，他指出，海外標案一定會組團隊，同時與當地廠商合作來共同投標。

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