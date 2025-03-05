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馬來西亞砸82億買ARM技術！經濟部長發豪語：晶片自製提前3年達陣

2025/03/05 15:33

馬來西亞砸82億買Arm技術！（路透）馬來西亞砸82億買Arm技術！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞砸2.5億美元（約新台幣82億）與ARM簽署了1項協議，以獲得一系列與半導體相關的許可和技術，幫助這馬來西亞從晶片組裝，轉向更有價值的半導體生產，經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）發豪言表示，開始生產自己晶片時間表，將提前到未來5-7年。

外媒報導，馬來西亞與ARM簽署了1項協議，ARM同意在未來十年，向馬來西亞提供晶片設計和技術。

報導指出，馬來西亞的半導體產量約佔全球的十分之一，政府計劃利用這筆資金幫助當地公司設計自己的晶片，目標是到2030年半導體出口達到1.2兆林吉特（約新台幣8.86兆元）。

拉菲茲週三受訪時表示，我們一直希望從測試和組裝的後端，轉移到前端。政府採取了一種激進的方式與ARM合作，從建立整個生態系統的角度出發。

他指出，在這筆交易的幫助下，馬來西亞正在加快實現自己製造晶片的目標，目標是創建多達10家晶片公司，年收入總額高達200億美元（約新台幣6574億元），該協議可能有助於使馬來西亞的GDP增加1個百分點。

此前，他曾表示，希望馬來西亞能在未來5到10年內開始生產自己的晶片，隨著與Arm簽署協議，他指出，將加速新目標的實現，並將時間表提前到未來5到7年。

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