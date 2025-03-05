英媒：「桌上的晶片籌碼」 台灣不是烏克蘭

美國總統川普和台積電總裁魏哲家（右）聯合露面中，川普讚揚表示，台積電晶片製造處於領先地位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，台積電宣布在美國額外投資1000億美元，台灣因為握有晶片產業優勢籌碼，在談判桌上能夠推動與美國的緊密關係，這與烏克蘭的處境截然不同。

川普在上周五直言不諱地告訴烏克蘭總統澤連斯基，他在美國斡旋的和平談判中「沒有勝算、沒有籌碼」，隨後暫停對烏克蘭的軍事援助，這讓許多台灣人擔心在台海緊張關係下，川普可能會拋棄台灣。台灣一些人希望主導全球的半導體產業能幫助台灣繼續獲得川普的青睞，並協防台灣。

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台灣民進黨前立法委員羅致正表示：「我們需要把談判籌碼擺到桌面上。台灣的戰略重要性遠大於烏克蘭，而且我們在全球晶片產業供應鏈中佔據核心地位」。

幾十年來，美國一直幫助保護台灣免受武力威脅。根據《台灣關係法》，華府認為以非和平方式決定台灣未來的企圖是美國嚴重關切的問題。它還承諾向台北提供防禦性武器，並保持自身抵抗危害台灣安全的脅迫的能力。

白宮週一釋放的初步訊號令人鼓舞，川普和台積電總裁魏哲家聯合露面中，川普得意洋洋的告訴魏，台積電晶片製造處於領先地位，因為其美國製造的晶片將避免即將對進口半導體徵收的關稅。

當魏哲家多次感謝川普給予的「機會」時，川普顯得更加高興，這與他上周與澤連斯基的衝突形成鮮明的對比，當時澤連斯基因未能充分表達對美國的感激之情而受到川普和副總統范斯的訓誡。

但川普對台灣幾乎沒有個人感情，他曾多次指責台灣「竊取」美國半導體業務，搭上美國安全支援的便車。

有人質疑協議能讓華府滿意多久。知情人士透露，川普政府官員先前曾敦促台積電幫助英特爾營運製造廠，並對英特爾進行股權投資、或將其美國業務剝離為一家擁有美國政府股份的公司。

台灣的安全長期以來與晶片製造實力緊密相連。台北國立政治大學外交系教授黃奎博說：「台灣應該小心：如果矽盾真的存在，把最先進的技術交給美國，它不是會變脆弱嗎？」

台積電對美國加碼投資的交易似乎證實這些擔憂，台積電表示，其新投資將包括位於亞利桑那州的研發中心。此前，台積電一直堅持將研發集中在台灣，政府也認為這一點至關重要。

台灣總統賴清德辦公室週二表示，需要批准該投資的政府將為台積電提供協助，但也會進行把關，確保最先進的技術留在國內。

川普表示，這項投資將使台積電的晶片製造業務很大一部分著陸美國，從而使該公司業務多元化，到一個非常安全的地方。而如果台灣出現什麼事情，這將產生重大影響，這進一步加劇了人們的擔憂。

不過，根據台灣上週發布的一項民意調查顯示，85%的受訪者反對台積電將2奈米生產技術轉移給美國。超過6成的受訪者認為，美國在與台灣的談判中佔上風。

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