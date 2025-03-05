趨勢科技推首款資安大語言模型 AI代理預測網路攻擊

趨勢科技發布1款AI代理「Trend Cybertron」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕趨勢科技發布1款突破性AI代理「Trend Cybertron」，宣稱是業界第1套專為支援主動式資安而設計的網路資安大型語言模型（LLM），這套AI引擎採用了本地端風險評估與全球威脅情報，以預測並防範任何環境中、整體組織攻擊面的威脅。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，「公司正在打造1套獨一無二的網路資安AI代理，大量蒐集業界最高品質的資料來強化我們的能力，提供比以往更輕鬆的方式讓客戶主動管理資安風險。我們的客戶和合作夥伴都已經開始見到降低成本及改善資安狀況的成效。」

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趨勢科技指出，這套運用AI來打造資安防護的全新方法，並非只是1套獨立的LLM，而是充分運用Trend Vision One當中的所有核心技術，包括：威脅資料、數據分析、引擎等等，提供一套全方位解決方案來應付企業所有的網路資安工作。

全球企業正苦於應付日益複雜的資安挑戰，趨勢科技強調，Trend Cybertron能串聯來自全球的即時與歷史資料，進而預測需求並預判風險來加速實現資安成果，降低警報超載情況發生，提高精準的優先次序判斷來預防警報疲勞，以及讓既有的風險感測器發揮更大價值，提供更多、更強大的洞見。

IDC安全與信任部門集團副總裁Frank Dickson表示：「網路資安長期以來都是以偵測為主，預防則一直不受重視。趨勢科技希望能改變『如果攻擊從未發生過，那就沒有偵測的必要』的市場觀念。趨勢科技運用AI再加上其自身的資安曝險管理，讓企業從駭客的角度看到威脅，然後在風險演變成事件之前預先制止，為壓力繁重的資安團隊帶來巨大的投資報酬。」

趨勢科技表示，有了涵蓋端點、雲端、網路、電子郵件、身分、AI以及資料的完整監測資料，公司就能為每一家客戶提供即時的預測，解決數千種潛在攻擊路徑可能帶來的衝擊。此外，該平台還能學習並適應客戶的特殊環境，發掘及解決新的漏洞與攻擊途徑。完整的可視性與自動化優先次序判斷，讓企業7天24小時都能快速有效地的防範風險。

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