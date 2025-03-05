中國棄用DeepSeek的AI公司出現了 ! 創辦人曝「用戶越多、虧損越多」、遭網軍圍攻

中國AI企業棄用DeepSeek，創辦人曝實情卻遭網軍圍攻。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年橫空出世的中國AI新創DeepSeek，引爆市場一陣熱潮，但不到2個月，中國第一家棄用DeepSeek的公司出現了。據報導，中國AI Infra企業「潞晨科技」突然宣布將棄用DeepSeek，創辦人在社媒上透露「DeepSeek實際成本遠高於理論成本」，結果遭到力挺DeepSeek的網軍圍攻，被迫刪文道歉。

據報導，潞晨科技是中國最先採用DeepSeek大模型的企業，除了向用戶提供API及雲鏡像服務，也開始提供免費體驗，但僅運行1個月就宣告終止，令市場熱議。

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對此，潞晨科技創辦人兼CEO尤洋表示，DeepSeek-R1每百萬token（輸出）定價16元人民幣（約新台幣72元），如果每日輸出1000億token，一個月算下來採用的企業可獲得4800萬元人民幣（約新台幣2.16億元）的收入。

但根據他測算，要完成1000億token的輸出，需要約4000台搭載H800的機器才能做到，以目前H800的市價或者折舊來計算，每月僅機器的成本就達4.5億元人民幣（約新台幣20.3億元）。

因此，提供相關服務的企業可能面臨每月4億元人民幣（約新台幣18億元）的虧損，而且「用戶越多，服務成本越高，虧損就越多」。

簡單來說，就是「DeepSeek實際成本遠高於理論成本」。尤洋分析後直言，企業現金流能撐住嗎？除非有免費的機器，但沒有長久的免費午餐。

隨後尤洋就遭到力挺DeepSeek的網軍圍攻。他遭網暴後，進一步表示，DeepSeek短期內不可能不用美國的任何技術，他為什麼不能說實話？

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