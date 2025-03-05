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台積電加碼投資美國 陸行之曝與「台灣缺電」有關

2025/03/05 14:26

台積電週二（4日）宣布加碼美國投資1000億美元（約新台幣3.28兆元），引發市場高度討論。（示意圖，路透）台積電週二（4日）宣布加碼美國投資1000億美元（約新台幣3.28兆元），引發市場高度討論。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕護國神山台積電（2330）董事長魏哲家週二（4日）在白宮宣布加碼美國投資1000億美元（約新台幣3.28兆元），引發市場高度討論。知名半導體分析師陸行之今（5日）稍早對台積電擴大對美國投資提出2個想法分享，其中認為台積電赴美除了政治因素外，台灣缺電應該也是考量之一。

陸行之今稍早在臉書發文，分享其對台積電擴大對美國投資的2個想法，分別如下。

第一，陸行之認為，台灣產業政策可能要做些調整，指台灣做一堆低毛利高單價產品輸美，加速對美貿易龐大順差，但很多順差產品沒賺多少錢，反讓美國找台積電這個高毛利的出來頂罪，並稱台積電雖然美國客戶佔比超過70%，但很多半導體產品沒有直接或間接輸出到美國市場。

第二，陸行之感嘆，全台灣人為了一個人的理想，死守非核，即使新技術出現了也不考量，導致空汙加劇，肺腺癌死亡增，電價飛漲，電力不足，即使新政府找和碩董事長童子賢當炮灰，苦口婆心想改也困難重重。

陸行之還稱，可以去問問台積電內部人士台積電擴大赴美，缺電（即使美國電也是很貴）應該也是考量之一，當然被美國政府壓迫，缺人工，缺土地也是其他原因。

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