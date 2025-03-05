快下車！黃金套利派對近尾聲 專家揭原因

專家表示，在美國黃金庫存高創4年高，黃金套利派對已近尾聲。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場擔憂黃金可能被納入關稅範圍，催生了一波罕見的跨大西洋套利交易熱潮，不過，專家表示，如今在美國黃金庫存高達3940萬盎司，創4年新高，加上紐約商品交易所（Comex）期貨與倫敦現貨黃金之間的價差，收斂至每盎司10美元左右，隨著實體市場緊張局勢的緩解，這場黃金套利派對，正逐漸走向尾聲。

外媒報導，運往美國的黃金熱潮顯現降溫跡象，全球黃金市場正逐漸擺脫近月來的極端波動。

請繼續往下閱讀...

目前Comex期貨與倫敦現貨黃金之間的價差，已從1月每盎司約60美元，大幅收斂到10美元左右，遠低於先前的異常水準，價差收窄表明，大量黃金湧入美國後，套利交易的誘因正在減弱。

道明證券大宗商品策略全球主管梅萊克（Bart Melek）表示，這種套利機會正逐漸減少，現在美國金條的庫存十分充足，數據顯示，截至週二，Comex黃金庫存總量高達3940萬盎司左右，創下4年來的最高水準。這足以涵蓋目前在交易所持有空頭部位的黃金交易商、基金經理人和其他參與者的需求。

而上1次Comex倉庫出現如此大規模的黃金流入，還是在疫情期間，當時交易商為應對供應鏈中斷而大量囤積黃金。

此外，倫敦市場借入黃金的成本也在下降，隱含租賃利率（銀行間資金成本減去黃金遠期換匯利率）在1月曾觸及數十年來的高點，反映出銀行獲取黃金以交割Comex空頭部位的迫切需求，如今，該利率已回落至接近零的正常水平。

另渣打銀行駐新加坡大宗商品銷售區域陳姓主管指出，一旦將黃金留在美國的經濟動機減弱，紐約高昂的儲存成本也可能促使部分交易商將黃金轉移回倫敦或香港、印度等其他地區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法