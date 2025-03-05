川普想終結晶片補貼 用這招可不給錢說服在美投資

美國總統川普週二（4日）在國會發表演說時表示，美國立法者應該廢除晶片補貼法案。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（4日）在國會發表演說時表示，美國立法者應該廢除2022年具有里程碑意義的晶片法案，該法律為半導體晶片製造和生產提供527億美元（台幣1.73兆元）的補貼，並利用所得款項償還債務。

川普在演說時表示：「 你們的《晶片法案》太可怕了。我們拿出數千億美元，卻毫無意義。他們拿走了我們的錢，卻不花」； 「議長先生，您應該廢除《晶片法案》，剩下的錢您應該用來減少債務。」

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路透報導指出，這是川普迄今為止對兩黨共同製定的《晶片法案》最嚴厲的批評。川普表示：「我們不必給他們錢」，並暗示以避免被徵收新關稅就足以說服廠商在美國建廠。

時任總統拜登於2022年8月簽署的《晶片與科學法案》，包括對美國半導體製造390億美元補貼，以及750億美元的政府貸款授權。

在拜登政府執政的最後幾週，美國商務部最終確定超過330億美元的獎勵，其中包括向韓國三星電子獎勵47.45億美元、向英特爾獎勵高達78.6億美元、向台灣半導體製造股份有限公司獎勵66億美元，以及向美光科技獎勵61億美元。

台積電本週與川普共同宣布，計劃在美國進行新的1000億美元投資，其中包括未來幾年在美國建設五個額外的晶片工廠。

商務部長盧特尼克週一在白宮的一次活動中提到向台積電頒發的66億美元補貼，但他指出，商務部不打算向台積電提供任何新的補貼，儘管台積電有資格獲得25%的製造業投資稅收抵免。台積電上個月表示，已經收到15億美元的獎勵。

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