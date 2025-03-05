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焦點股》環球晶：法說會前 股價重返4百元

2025/03/05 13:09

法說會前，環球晶股價重返4百元（資料照）法說會前，環球晶股價重返4百元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）下午召開法說會，今以372元開盤，盤中最高為405.5元，較昨收盤價369.5元上漲36元，截至中午，成交量逾5千張。

對於今年市況與營運展望，環球晶董事長徐秀蘭日前表示，去年對矽晶圓產業是辛苦的一年，價量皆下跌，預期今年將會比去年好，延續去年走勢，第一季是全年谷底，不過，已回到健康狀態，從客戶端需求回應來看，後續將會季季走高，下半年尤其會明顯回溫。

環球晶已進行全球佈局，並已在美國投資建廠，對於課徵關稅與晶片法案補助變動問題，徐秀蘭也提到，關稅對環球晶影響相對較輕，目前補助計畫與獲補助金額沒有改變，環球晶仍會按投資計畫進行，將會達成條件後送件申請補助，若法案補助有修改，公司會重新評估後續投資。

環球晶去年稅後淨利為98億元，年減50.2%，每股稅後盈餘21.06元，董事會已通過去年下半年擬配發每股6元現金股利，除息基準日為7月22日，股利發放日為8月15日。

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