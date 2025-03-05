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三星獲准收購機器人公司Rainbow Robotics

2025/03/05 13:10

三星電子獲準收購機器人公司Rainbow Robotics。（圖擷取Rainbow Robotics官網）三星電子獲準收購機器人公司Rainbow Robotics。（圖擷取Rainbow Robotics官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《韓聯社》報導，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」收購南韓機器人公司Rainbow Robotics案，今（5日）獲得南韓反壟斷執法機構批准。

報導指出，南韓公正交易委員會研判，三星電子與Rainbow Robotics 2家公司合併限制市場競爭的可能性微乎其微，今（5日）宣布核准三星電子收購Rainbow Robotics案，並表示期待2家公司的合併，能進一步推升南韓機器人產業競爭力。

報導指出，目前Rainbow Robotics在南韓率先研製出雙足人形機械人，預計此次的合併將可結合Rainbow Robotics的機械人研發經驗，以及三星的AI與軟體技術，爭取在人形機器人研發領域發揮加乘作用。

截至台北時間5日中午12點35分，三星電子股價暫報5萬4450韓圜，跌幅0.092%；Rainbow Robotics股價暫報35萬4000韓圜，漲幅2.61%

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