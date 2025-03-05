新北去年Q4預售屋交易量減58.7％ 三重區連9季居冠

新北市公布去年第4季實價登錄概況，三重區申報478件、成交總金額124.8億元，位居全市之冠。（地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天公布去年第4季預售屋實價登錄概況，共揭露1729件，總成交金額372.1億元，除了樹林及八里區交易件數零星增加，其餘各區均呈現減少情形，尤以三重區、林口區交易量減少571、467件最多，統計全市交易量及成交總金額較上季減少58.7%，而三重區申報478件、成交總金額124.8億元，仍位居全市之冠，且已連續9季蟬聯冠軍。

新北市政府地政局地價科科長蕭湘君表示，分析2024年第4季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價區間為70萬元以上，占整體比率為73.2%，較上季相同區間減少0.6%，而60萬至70萬元占比居次，為21.5%，較上季相同區間增加2.6%，成交總價以2000萬至2500萬元為主流，占比27.7%，較上季相同區間減少4.3%。

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其他非屬蛋黃區的行政區以每坪單價50萬元以上區間為最大宗，整體占比為49.0%，較上季減少3.4%；總價部分以1000萬至1500萬元為大宗，占比39%，較上季同區間增加5.3%。

另外，分析交易熱絡行政區，成交均價以永和區91萬元居首，板橋區及三重區分別以87.7萬元、81.1萬元緊追在後，其次為林口區、土城區、泰山區及五股區，每坪單價54.7萬至67.7萬元，最後則為淡水區、鶯歌區及八里區每坪成交均價38.8萬至47.7萬元。

地政局指出，與前季相比，去年第4季三重區、淡水區、鶯歌區及板橋區成交均價分別上漲7.7%、7.2%、6%及5.2%，分析原因為三重區交易案主要集中捷運路鄰近三重捷運站，交易單價每坪93.3萬至112.3萬元；淡水區交易案集中淡海新市鎮內的預售屋，交易單價為每坪36.7萬至47萬元；鶯歌區交易案集中鳳七路與龍三路口，交易單價達48萬至60.5萬；板橋區則是位於新府路的預售屋價格達117.8萬至122.1萬元，導致成交均價上漲，其餘行政區漲跌幅為-2.6%至2.7%之間。

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