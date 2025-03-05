高雄苓雅清潔隊蛻變再生 公辦都更公告招商

苓雅清潔隊原址（紅線圈起處）採用公辦都更方式招商。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府推動苓雅清潔隊原址蛻變再生，將採用公辦都更方式招商，今天（5日）起開放投資人申請，透過重建與權利變換方式進行開發，總投資額近50億元。

根據都發局統計，截至今年1月底，高雄公辦都更已簽約9案，招商金額合計1417億元，招商中的公辦都更案7案，可望引進民間投資金額約443億元，總計16案約1860億元，創下歷史新高。

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本案基地位於苓雅區三多二路、和平一路交會處東北側，面積3452平方公尺，屬完整街廓，都市計畫使用分區為第四種商業區，現存苓雅清潔隊建物已達耐用年限的老舊辦公廳舍，市府為單一土地所有權人，產權單純，有利縮減實施推動期程。

主辦的高雄市捷運局指出，基地鄰近高雄文化中心、衛武營國家藝文中心、高雄機廠鐵道文化園區等三足鼎立藝文核心，3分鐘車行可至國1交流道，步行可達輕軌C34站及未來黃線Y13站，享多元交通路網。

捷運局強調，本案同步規劃日照中心及清潔隊辦公空間，以滿足地方需求，今天起開放投資人申請，7月2日截止收件，公告招商採一次申請、兩階段評審方式，選出最優申請人，透過重建與權利變換方式進行開發，總投資額近50億元，可望為苓雅區注入新發展動能。 捷運局並預計4月1日上午10時，於高雄寒軒飯店B2舉辦招商説明會。

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