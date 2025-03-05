台積電高雄第4、5廠環評審查通過，5廠117年第1季全部營運。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台積電擴建高雄第4、5廠今環評審查，環保團體提出生態公園等四大訴求，台積電承諾會與政府合作，致力改善區域空污、環境，高雄廠將串聯周邊綠地，營造生態景觀，讓人看起來像叢林；環評大會歷經約1小時審查，認定無須進行第二階段審查，決議通過環境影響評估審查。台積電表示，5廠預計117年第1季全部營運。

環評大會今由高雄市副市長羅達生主持，地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟今聯合提出四大訴求，包括再生能源、淨零路徑、生態公園承諾，以及降低空污與強化監測等。

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地球公民基金會發言表示，民眾對台積電設廠擔心空污問題，台積電雖提出最佳可行控制技術，但半導體製程排放部分污染物可能轉化為PM2.5，建議強化污染防制設備與管理，提出空污減量規劃，以確保污染物不被低估，尤其這項開發案為台積電全台唯一鄰近最多高污染石化廠區，雖增量致癌風險評估為10⁻⁷，但區域污染源複雜且大型車輛出入，居民實際暴露多重污染源，有害空污無法透過抵減機制解決，要求增設特殊工業區監測站，掌握石化與科技產業複合污染風險，確保周邊居民健康。

地球公民基金會指出，3廠營運期間每年溫室氣體排放量將達507萬噸二氧化碳當量（CO2e），經減緩後降至233萬噸，其中87.5%來自能源間接排放，顯示台積電碳排放大多來自於外購電力，要求台積電訂定逐年提升綠電比例規劃，並承諾優先採購在地再生能源，促進在地供應鏈發展，減少外購電力與輸電損耗，以落實真正減碳。

地球公民基金會說，以現行開發計畫僅提及綠帶與景觀植栽，卻未將生態公園納入都市計畫或土地使用分區，要求市府與台積電攜手兌現歷屆市長承諾，確保生態公園納入正式規劃，提供地方環境教育與生態復育公共綠地，而非僅流於廠區內部的景觀綠化。

環評委員建議地質安全監測應納入整體計畫，台積電雖增加三千個就業機會，仍建議就業機會以在地為優先，尤其開發案造成地方衝擊，企業有責任與市府共同承擔管理，善盡企業社會責任，同時加強周邊環境生態景觀融合，提升地方生活品質。

台積電表示，廠區空污處理不只符合法規標準，更加強設備改良、提高削減率，盡最大努力尋求技術，解決廠區排放問題，也會與政府合作，致力改善區域空污、環境。

台積電也承諾推動在地就業才會穩定是台積電努力目標，現已有工程師回到高雄就業，會讓更多年輕人在地就業；此外，高雄廠區綠地大，有機會做成生態景觀，將結合周邊綠地，讓人看起來像叢林。

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