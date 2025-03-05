台積電加碼投資美國是失去好牌？ 葉耀元：不先交陪 台美合作怎談？

台積電董事長暨總裁魏哲家（左）昨在白宮與川普（右）會面，宣布將在美加碼投資1000億美元。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電（2330）4日宣布將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國廠，消息一出，引發市場關注。中央大學經濟系教授吳大任表示「台積電做錯決定」，並認為台灣失去手中一張好牌。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，你不跟美國與川普交陪，未來台美其他的合作（如21世紀台美貿易倡議）是要怎麼談？

台積電於美東時間3日宣布在美投資1000億美元（約新台幣3.28兆元），主要是用來在亞利桑那州建造新的晶片廠，川普指稱這將帶來數萬個工作機會，美國總統川普於美東時間4日晚間在國會發表演說，特別提到蘋果、甲骨文（Oracle）、台積電等科技巨頭對美投資，直指這是他推動美國製造業發展的成果之一。

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葉耀元在臉書PO文表示，中央大學經濟系教授吳大任質疑「台積電做錯決定」，並認為台灣失去手中一張好牌，同時也將衝擊未來台積電對台投資力道，但問題是， 台積電才剛剛投資台中一樣數額的資金，你確定1000億美元的對美投資就會讓台積電無法根留台灣嗎？

葉耀元指出，台積電每年營收差不多是800億美元，然後純淨利大概是一半左右（就算個400億）。拿250%的年度淨利去投資美國，是會失去什麼好牌？台積電的最大優勢是台灣的高科技人才。投資美國並不代表這些人就會被「掏空」好嗎？這麼多年了，美國跟中國都在挖我們的人才，你有看到大規模出走的現象嗎？

葉耀元直言，講白了，你不跟美國與川普交陪，未來台美其他的合作（如21世紀台美貿易倡議）是要怎麼談？台灣內部現在充斥著疑美論、疑川論、亡國論等奇怪的論述，我看了真的是直搖頭啊！

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